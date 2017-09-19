Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Салехарде и Мурманске эвакуируют людей после звонков о минировании школ, гостиниц и ТЦ

Новости Урала
19 сентября, 13:27 UTC+3 ТАСС

Информация по гостинице "Обь" в Салехарде уже проверена, подозрительных предметов не обнаружено

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 сентября. Полиция проверяет поступившие по телефону сигналы о минировании школ, гостиниц, торговых центров и административных зданий в Салехарде (Ямало- Ненецкий автономный округ) и Мурманске. На данный момент проходит эвакуация посетителей из зданий.

"Поступили звонки о минировании двух гостиниц "Обь" и "Арктика" и одной школы в Салехарде. Информация по гостинице "Обь", которая расположена около аэропорта, уже проверена, подозрительных предметов не обнаружено. Еще по двум объектам работы ведутся", - сказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Ирина Будькина.

Смотрите также

Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администраций

В Мурманске из-за звонков о минировании эвакуируют людей из обладминистрации и еще десятка зданий. "Сегодня поступило около десяти сообщений о минировании, по ним проводятся оперативные действия, эвакуированы [люди из] нескольких зданий", - сказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

Среди эвакуированных объектов также два крупных торговых центра Мурманска, гостиница "Моряк" и ряд других, в основном это крупные здания, в которых находится большое количество людей. Правоохранительные органы на данный момент официально ситуацию не комментируют.

Ранее, 12 сентября, из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали посетителей Дома культуры "Октябрь", двух торговых и одного делового центра в городе Новый Уренгой ЯНАО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства "Новая грамотность" в здании бывшего Уральского приборостроительного завода
15
Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
3
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
4
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
5
Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
6
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
7
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама