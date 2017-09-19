В Салехарде и Мурманске эвакуируют людей после звонков о минировании школ, гостиниц и ТЦ

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ТАСС, 19 сентября. Полиция проверяет поступившие по телефону сигналы о минировании школ, гостиниц, торговых центров и административных зданий в Салехарде (Ямало- Ненецкий автономный округ) и Мурманске. На данный момент проходит эвакуация посетителей из зданий.
"Поступили звонки о минировании двух гостиниц "Обь" и "Арктика" и одной школы в Салехарде. Информация по гостинице "Обь", которая расположена около аэропорта, уже проверена, подозрительных предметов не обнаружено. Еще по двум объектам работы ведутся", - сказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Ирина Будькина.
В Мурманске из-за звонков о минировании эвакуируют людей из обладминистрации и еще десятка зданий. "Сегодня поступило около десяти сообщений о минировании, по ним проводятся оперативные действия, эвакуированы [люди из] нескольких зданий", - сказал ТАСС источник в экстренных службах региона.
Среди эвакуированных объектов также два крупных торговых центра Мурманска, гостиница "Моряк" и ряд других, в основном это крупные здания, в которых находится большое количество людей. Правоохранительные органы на данный момент официально ситуацию не комментируют.
Ранее, 12 сентября, из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали посетителей Дома культуры "Октябрь", двух торговых и одного делового центра в городе Новый Уренгой ЯНАО.