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Белгородская компания откроет нефтехимическое производство в Тюменской области

Новости Урала
19 сентября, 13:41 UTC+3 ТАСС

Проект принесет региону 150 новых рабочих мест

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ТАСС, 19 сентября. Белгородская компания "Петрохим" построит завод на площадке индустриального парка "Богандинский" в Тюменской области. Соглашение об этом будет подписано на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщили во вторник в агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.

"Белгородская компания "Петрохим" в ближайшие два года реализует инвестиционный проект по созданию нефтехимического производства на площадке индустриального парка "Богандинский". Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 250 млн рублей и принесет региону 150 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам руководителя агентства Андрея Саносяна, во время переговоров сторонами рассматривались несколько площадок локализации проекта. "Подготовленная площадка, обеспеченная инфраструктурой, минимальная цена аренды и налоговые льготы, а кроме того, индивидуальный подход к сопровождению каждого проекта - это полный, но не исчерпывающий список инструментов, который мы готовы предложить инвестору. Сегодня в регионе создана оперативная и гибкая система поддержки инвестиционных проектов, готовая отвечать на любой запрос, будь то нехватка кадров или содействие в продвижении продукции", - подчеркнул он.

В агентстве отметили, что предприятие будет выпускать нефтепромысловую химию, присадки к топливу и средства для пожаротушения. "Потребителями будущей продукции станут нефтегазовые предприятия, промышленные и сельскохозяйственные производства", - уточнили там.

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. В этом году программа дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. Форум пройдет в Тюмени с 20 по 21 сентября и соберет более тысячи российских и международных экспертов.

Всего для привлечения инвестиций в регион на форуме будет подписано 22 соглашения по реализации инвестиционных проектов.

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