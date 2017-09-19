Глава СК заслушал доклад о расследовании резонансных дел в Уральском федеральном округе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заслушал доклады о ходе расследования нападения на прохожих в Сургуте в августе этого года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко по итогам проведенного Бастрыкиным оперативного совещания с руководителями и сотрудниками следственных органов Следственного комитета России, входящих в состав Уральского федерального округа.

На совещании Бастрыкин заслушал доклады об итогах работы за семь месяцев 2017 года, а также о ходе расследования резонансных уголовных дел. "В том числе руководитель четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК РФ доложил председателю СК России о ходе расследования уголовного дела о нападении 19 августа на прохожих в Сургуте. По всем заслушанным уголовным делам Александром Бастрыкиным даны указания о направлении дальнейшего расследования", - сообщила Петренко.

В ходе совещания Бастрыкин отметил рост числа убийств и покушений на убийство на 19% в Курганской области и рост количества изнасилований на 8% в Свердловской области. В этой связи глава СК поручил руководителям следственных управлений устранить эти недостатки и активизировать работу. Бастрыкин также обратил внимание сотрудников на необходимость повышения качества доследственных проверок и расследования уголовных дел. "При этом необходим постоянный ведомственный контроль, в том числе за соблюдением сроков следствия и возмещением ущерба от преступлений", - добавила Петренко.

19 августа в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место прибыли полицейские, нападавший был ликвидирован. По предварительным данным, нападение совершил местный житель, 1994 года рождения. По словам Петренко, следователи запросили дополнительные характеризующие данные о молодом человеке, будет проверяться информация о возможных психических отклонениях.