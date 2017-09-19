Администрация Екатеринбурга эвакуирована из-за сообщения о минировании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга эвакуирована во вторник в связи с поступившим сообщением о минировании. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.
"Действительно, всех эвакуировали из здания администрации в связи с сообщением о минировании. Мы находимся на улице", - сказал собеседник агентства.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, во вторник днем в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем криминального содержания. "Органы внутренних дел совместно с коллегами из регионального ФСБ сейчас в связи с этим проводят комплекс мероприятий, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях... Прошу граждан с пониманием отнестись к работе полиции, она направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей Екатеринбурга и гостей города. На данном этапе утверждать, что людям грозит опасность, преждевременно, оснований для паники нет", - добавил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
По данным УФСБ России по Свердловской области, также эвакуированы торговый центр "Гринвич" и офисный центр по адресу улица Малышева, 44. "Поступили сообщения, в связи с ними проводим проверку в соответствии с мерами безопасности", - уточнили в пресс-службе областного УФСБ.