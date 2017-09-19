Информация о минировании гостиниц и школы в Салехарде оказалась ложной

ТАСС, 19 сентября. Сообщения о минировании двух гостиниц и школы в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) оказались ложными. Оцепление вокруг зданий снято, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что поступили звонки от неизвестных о минировании гостиниц "Обь", которая расположена около здания аэропорта, и "Арктика", а также школы в центре города. Посетители и учащиеся были оперативно эвакуированы.

"Подозрительных предметов не обнаружено. Оцепление снято", - уточнили в пресс-службе.

12 сентября из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали посетителей Дома культуры "Октябрь", двух торговых и одного делового центра в городе Новый Уренгой ЯНАО.