Информация о минировании гостиниц и школы в Салехарде оказалась ложной

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ТАСС, 19 сентября. Сообщения о минировании двух гостиниц и школы в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) оказались ложными. Оцепление вокруг зданий снято, сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что поступили звонки от неизвестных о минировании гостиниц "Обь", которая расположена около здания аэропорта, и "Арктика", а также школы в центре города. Посетители и учащиеся были оперативно эвакуированы.
"Подозрительных предметов не обнаружено. Оцепление снято", - уточнили в пресс-службе.
12 сентября из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали посетителей Дома культуры "Октябрь", двух торговых и одного делового центра в городе Новый Уренгой ЯНАО.