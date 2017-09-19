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В Свердловской области установили новые правила отлова бездомных животных

Новости Урала
19 сентября, 16:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Правила предписывают, в частности, документарную фиксацию всех действий, которые проводятся с животными

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области установило новые правила отлова и содержания безнадзорных животных. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном департаменте ветеринарии.

"Принципиальных отличий (от ранее действующих правил - прим. ТАСС) здесь нет, однако отрегулированы те моменты, которые вызывали больше всего вопросов со стороны муниципальных образований, специализированных организаций по отлову животных, контролирующих органов. Например, документарная фиксация всех действий, которые проводятся с животными. Добавилось конкретики", - пояснили в департаменте ветеринарии.

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Согласно новому постановлению правительства, обращение заявителя об отлове бездомных животных регистрируется в специальном заверенном уполномоченными органами журнале с указанием сведений о заявителе. "Прием отловленной безнадзорной собаки в пункт кратковременного содержания оформляется актом приема-передачи и регистрируется в журнале учета", - говорится в постановлении.

Кроме того, устанавливаются четкие сроки содержания животных на карантине. Их держат на карантине десять дней, в течение которых животных осматривает ветеринар. "В ранее действующем порядке подобные требования присутствовали, но без указания срока и исполнители руководствовались ветеринарными правилами. Сейчас десятидневное карантинирование безнадзорных собак перед тем, как они попадут в основные вольеры, отдельным пунктом указано в постановлении", - уточнили в департаменте.

Также добавились требования к помещениям, где содержатся и выгуливаются животные. "Площадь клеток для собак крупных пород составляет не менее 1,5 квадратных метров, мелких пород - не менее 1 квадратного метра. Пункты кратковременного содержания должны быть оборудованы выгульными площадками из расчета 8 квадратных метров на одну собаку крупных пород и 5 квадратных метров на собаку мелких пород. Минимальная площадь такой площадки - 400 квадратных метров", - отмечается в постановлении правительства региона.

В департаменте ветеринарии добавили, что новые правила призваны установить более четкие требования к отлову животных. "С вступлением в силу областного закона № 110 от 3 декабря 2014 года, когда полномочия по регулированию численности безнадзорных собак были переданы муниципальным образованиям, мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак стали носить более массовый характер, появилась обширная практика реализации полномочий. При этом нет федеральных нормативно-правовых актов, регламентирующих данный процесс. Каждый регион имеет свои наработки и опыт в этой сфере", - уточнил собеседник агентства.

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