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Технологии бережного природопользования станут главной темой нефтегазового форума в Тюмени

Новости Урала
20 сентября, 0:50 UTC+3 ТАСС

Всего для привлечения инвестиций в регион на форуме будет подписано 22 соглашения по реализации проектов

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ТАСС, 20 сентября. Новые технологии бережного природопользования станут ведущей темой восьмого Тюменского нефтегазового форума (ТНФ), который в среду открывается на площадке Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменского технопарка), сообщили в пресс-службе форума.

"Новые технологии эффективного и бережного природопользования, не наносящие вред экологии, - ключевая тема ТНФ-2017, особенно актуальна она в свете того, что 2017 год объявлен Годом экологии. В первый день ключевым событием станет пленарное заседание "Добыча нефти в новых условиях. Экономика. Технологии. Экология" с участием министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, губернатора Тюменской области Владимира Якушева и представителей крупнейших российских компаний", - сказали там.

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В пресс-службе добавили, что во второй день работы площадки основное заседание будет посвящено модернизации ТЭК. "Участники обсудят, насколько и каким образом предприятия ТЭК ориентированы на инновационную продукцию, готовы ли внедрять и предоставлять компаниям возможность проведения испытаний на своих участках, а также то, какие пути освоения сложных нефтегазовых технологий сегодня присутствуют на рынке и какие используются предприятиями", - уточнили там.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Тюменской области подчеркнули, что всего для привлечения инвестиций в регион на форуме будет подписано 22 соглашения по реализации проектов. Среди них - дорожная карта с ПАО "Сибур-холдинг", соглашения с ПАО "Лукойл" и "Транснефть", со Свердловской железной дорогой и АО "Когнитив", а также с компанией Dynaenergetics.

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. В этом году программа дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. Форум пройдет в Тюмени с 20 по 21 сентября и соберет более тысячи российских и международных экспертов.

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