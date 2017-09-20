Технологии бережного природопользования станут главной темой нефтегазового форума в Тюмени

В Мексике в результате землетрясения погибли не менее 79 человекПроисшествия 20 сентября, 1:02
МИД заявил о готовности Москвы к встречным шагам, если Лондон скорректирует политику по РФПолитика 20 сентября, 0:58
Четыре гола Месси позволили "Барселоне" разгромить "Эйбар" в чемпионате ИспанииСпорт 20 сентября, 0:52
Макрон назвал жену опорой и частью самого себяОбщество 20 сентября, 0:52
"Спартак" сыграет с "Кубанью" в матче Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 0:40
Алексей Сорокин может быть выбран в совет Международной федерации футболаСпорт 20 сентября, 0:31
В Большом театре простятся с Зурабом СоткилавойКультура 20 сентября, 0:20
Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболуСпорт 19 сентября, 23:27
Нетаньяху потребовал изменить или отменить соглашение по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 сентября, 22:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Новые технологии бережного природопользования станут ведущей темой восьмого Тюменского нефтегазового форума (ТНФ), который в среду открывается на площадке Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменского технопарка), сообщили в пресс-службе форума.
"Новые технологии эффективного и бережного природопользования, не наносящие вред экологии, - ключевая тема ТНФ-2017, особенно актуальна она в свете того, что 2017 год объявлен Годом экологии. В первый день ключевым событием станет пленарное заседание "Добыча нефти в новых условиях. Экономика. Технологии. Экология" с участием министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, губернатора Тюменской области Владимира Якушева и представителей крупнейших российских компаний", - сказали там.
В пресс-службе добавили, что во второй день работы площадки основное заседание будет посвящено модернизации ТЭК. "Участники обсудят, насколько и каким образом предприятия ТЭК ориентированы на инновационную продукцию, готовы ли внедрять и предоставлять компаниям возможность проведения испытаний на своих участках, а также то, какие пути освоения сложных нефтегазовых технологий сегодня присутствуют на рынке и какие используются предприятиями", - уточнили там.
В свою очередь в пресс-службе губернатора Тюменской области подчеркнули, что всего для привлечения инвестиций в регион на форуме будет подписано 22 соглашения по реализации проектов. Среди них - дорожная карта с ПАО "Сибур-холдинг", соглашения с ПАО "Лукойл" и "Транснефть", со Свердловской железной дорогой и АО "Когнитив", а также с компанией Dynaenergetics.
Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. В этом году программа дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. Форум пройдет в Тюмени с 20 по 21 сентября и соберет более тысячи российских и международных экспертов.