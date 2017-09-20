Капелла имени Юрлова выступит с программой духовных сочинений на фестивале в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Один из старейших российских хоровых коллективов - Капелла имени А. А. Юрлова - выступит с программой духовных сочинений русских и зарубежных композиторов 23 сентября на Международном фестивале духовной музыки в Челябинске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства культуры Челябинской области.
"23 сентября челябинская публика услышит выступление хоровой капеллы имени Юрлова. Всемирно известный, один из старейших российских коллективов выступит с программой духовных сочинений русских и зарубежных композиторов в зале имени Прокофьева. Прозвучат сочинения [Сергея] Рахманинова, [Георгия] Свиридова, [Сергея] Танеева, [Петра] Чайковского, [Родиона] Щедрина, а также русские народные песни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выступление капеллы пройдет в рамках международного фестиваля духовной музыки, который стартует в семи городах Челябинской области 21 сентября. На нем выступят 11 хоровых коллективов из Москвы, Екатеринбурга и греческого города Кардица. Откроет форум концерт челябинского хора имени Михальченко. Концертная программа будет приурочена к 680-й годовщине со дня основания Киево- Печерской лавры.
По официальным данным, Капелла России имени А. А. Юрлова - один из старейших и крупнейших в России хоровых коллективов. Насчитывает около 80 артистов - выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства и других консерваторий.