В челябинскую прокуратуру пожаловались на сайт, помогающий платно получить военный билет

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Прокуратура Челябинской области приняла к производству заявление местного отделения Союза призывников России (СПР) с просьбой заблокировать сайт компании, предоставляющей услуги по получению военных билетов. Факт подачи заявления ТАСС подтвердила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"Действительно, такое заявление есть. Оно принято к производству", - сказала собеседница агентства.

Сайт, который просят заблокировать общественники, существует с 2009 года. Он представляет юридическую компанию, которая оказывает платные услуги "по получению военного билета законно" на всей территории страны. Кроме того, там публикуются новости, которые рассказывают о различных, в том числе негативных, событиях в армии и военных комиссариатах.

Как пояснил ТАСС председатель Союза призывников России Марсель Хазиев, в заявлении общественники просят прокуратуру через суд признать информацию сайта, "который демонстрирует некомпетентность и непрофессионализм Вооруженных сил, основной целью которого является популяризация среди молодежи уклонения от призыва на военную службу ", запрещенной к распространению, а на время судебного разбирательства заблокировать эту интернет-страницу. К заявлению прилагается многостраничное заключение психолого-лингвистической экспертизы и другие доказательства позиции заявителей. "Примерно пять лет назад подобные интернет-ресурсы находились на начальной стадии развития. Сегодня мы видим уже проекты федерального уровня, которые, по нашему мнению, способны нанести вред обороноспособности государства, поэтому очень важно их закрыть", - отметил Хазиев.

По его словам, ранее Ленинградское региональное отделение СПР обращалось в прокуратуру с заявлением на два локальных сайта похожей направленности. Оба позднее прекратили свое существование.

Союз призывников России - независимая общественная организация, созданная солдатами и офицерами. В числе ее задач - психологическая и физическая подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, контроль условий содержания военнослужащих, трудоустройство военнослужащих запаса.