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Около 500 студентов примут участие в международных спортивных играх на Урале

Новости Урала
20 сентября, 11:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, сентября. /ТАСС

На церемонии открытия студентам, выполнившим нормы, будут вручены золотые значки ГТО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Международные спортивные игры STUDENTS BRICS GAMES стартовали в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ). В течение четырех дней в соревнованиях примут участие порядка 500 студентов, сообщил в среду ТАСС руководитель проекта Евгений Шурманов.

"Так как в вузах Екатеринбурга много иностранных студентов, мы в рамках праззднования Международного дня студенческого спорта делаем праздник и для них. Мы акцентируем внимание на представителях стран БРИКС, однако участвовать смогут и студенты из других стран. Участие примут порядка 500 иностранных студентов из всех вузов Екатеринбурга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на церемонии открытия игр студентам, выполнившим нормы, будут вручены золотые значки ГТО. "Затем начнутся спортивные игры - подтягивания, прыжки в длину, наклоны, бег на 30 метров и стрельба. Это популяризация нашего всероссийского комплекса ГТО", - уточнил Шурманов.

Он добавил, что уже есть предложение провести в 2018 году Евразийские спортивные игры для того, чтобы расширить круг участников. "У нас учатся студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, они тоже принимают активное участие. На следующий год, я думаю, мы расширим границы", - резюмировал Шурманов.

В 2016 году в УрФУ открылась штаб-квартира Сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации. Летом в вузе состоялась международная школа "Будущее БРИКС: 2030".

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