Уральские архивисты готовы воссоздать дом, где была расстреляна семья Николая II

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Уральские архивисты по сохранившимся чертежам и фотографиям готовы оказать помощь в восстановлении дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге, где в июле 1918 года была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Если найдется заинтересованная организация, инвестор, архивисты готовы помочь в процессе воссоздания дома инженера Ипатьева. … Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет", - сказал Капустин.

Он отметил, что в архивах сохранились все чертежи дома Ипатьева, разрушенного в 1977 году. "Я хочу сказать большое спасибо тем нашим архитекторам и просто неравнодушным людям, которые, узнав, что будет это совершено (снос здания - прим. ТАСС), пришли и сняли размеры, сделали фотографии этого дома, то есть они сохранили его документально, он сохранен в архиве. И я думаю, что нам удастся вместе его воссоздать. Это будет точная копия того, что было, и люди смогут приходить, там будут выставки, посвященные событиям нашей отечественной истории", - добавил Капустин.

Ранее сообщалось, что 19 сентября в духовно-просветительством центре "Царский" (Екатеринбург) открылась выставка "Дом Ипатьева: от разрушения к покаянию". В экспозиции представлены более 120 экспонатов: предметы из дома Ипатьева, архивные материалы, фотографии разных лет. Проект подготовлен при участии Государственного архива Свердловской области, Центра документации общественных организаций Свердловской области, фонда MomArtFoundation и частного коллекционера Виталия Шитова.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего императора и его семью. Дом Ипатьева разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС, на его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови.