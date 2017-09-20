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Инспектор ДПС в Челябинской области спас женщину на пожаре в жилом доме

Новости Урала
20 сентября, 12:32 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 20, сентября. /ТАСС

79-летняя женщина получила отравление угарным газом и не могла самостоятельно выбраться из горящего дома

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Инспектор ДПС в городе Касли Челябинской области вынес из горящего дома 79-летнюю женщину, сообщила в среду пресс-служба областного полицейского управления.

"В городе Касли Челябинской области сотрудники ГИБДД осуществляли надзор за дорожным движением и увидели, что недалеко от них в частном секторе произошло возгорание жилого дома. Они приехали к месту происшествия до пожарных. К ним подбежала женщина и сообщила, что в горящем доме находится ее родственница. Тогда майор полиции Андрей Швейкин и еще двое граждан, не раздумывая, вошли в дом и в дальней комнате на кровати обнаружили пожилую женщину, ее полицейский с помощниками вынес на улицу и передал бригаде скорой помощи", - отмечается в сообщении.

Спасенной оказалась хозяйка дома, 1938 года рождения. "Она получила отравление угарным газом и не могла самостоятельно выбраться из горящего дома. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о поощрении инспектора ДПС за спасение человека на пожаре", - добавили в полиции.

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