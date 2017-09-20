Водителю самосвала, врезавшегося в поезд в ХМАО, предъявлено обвинение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Водителю самосвала, который врезался в вагон пассажирского поезда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в результате чего пострадало 20 человек, один из которых скончался, предъявлено обвинение в нарушениях правил дорожного движения, приведших к гибели человека. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Уральского Следственного управления на транспорте СК РФ.
"Водителю грузового автомобиля, допустившего столкновение с пассажирским поездом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 сентября на 901 километре перегона "Мегион - Нижневартовск", на нерегулируемом железнодорожном переезде самосвал Iveco совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением "Адлер - Нижневартовск", в результате которого повреждены 4 вагона (3-6 по ходу движения поезда), разорвана обшивка вагона № 17 (6 вагон по ходу движения поезда). В результате происшествия один человек погиб, 19 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В среду ранее пресс-служба администрации Нижневартовска сообщила о том, что одного ребенка, который получил травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля на переезде Мыхпаевский, накануне выписали из больницы. На сегодня также запланирована выписка одного из взрослых пациентов. По данным медработников, помощь в стационаре продолжают оказывать шести пострадавшим.