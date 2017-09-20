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Уральские и узбекские промышленники наладят производство автокомплектующих в Узбекистане

Новости Урала
20 сентября, 14:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, сентября. /ТАСС

Gосле организации СП производитель сможет рассчитывать на налоговые и валютные льготы на территории страны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Каменск-Уральский завод автомобильных агрегатов (Свердловская область) совместно с узбекскими партнерами создаст предприятие по производству подкатных тележек для автопрома в Узбекистане. Как сообщил корреспонденту ТАСС в среду директор завода Алексей Горбунов, создание производства в Узбекистане поможет увеличить экспорт продукции в два раза от сегодняшнего объема поставок комплектующих в эту страну.

"Мы поставляем в Узбекистан (подкатные тележки) уже три года и сейчас переходим на следующий уровень. После организации совместного предприятия с узбекской фирмой, в которую мы войдем оборудованием, а наши партнеры помещением и рабочей силой, мы увеличим экспорт нашей продукции более чем в два раза", - сказал Горбунов, не уточнив действующий объем поставок комплектующих в Узбекистан.

Он отметил, что уральский завод раньше собирал подкатные тележки у себя и экспортировал около четырех штук за раз. "Сейчас сборка будет осуществляться в Узбекистане, и мы сможем везти за границу комплектующих на 10 тележек", - добавил Горбунов.

По его словам, после организации совместного предприятия производитель сможет рассчитывать на налоговые и валютные льготы на территории Узбекистана. "Начать поставки в Узбекистан мы планируем уже в этом году. В рамках подписанного контракта мы будем осуществлять поставку комплектующих для подкатных тележек ($5 млн в год)", - добавил директор.

Ранее сообщалось, что в 2017 году свердловские предприятия увеличили несырьевой экспорт механического оборудования и техники в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, электрического оборудования - в Индию. В частности, поставки железнодорожной техники из Свердловской области за рубеж с января по май 2017 года выросли на 92,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Каменск-Уральский завод автомобильных агрегатов специализируется на производстве подкатных тележек для грузовых автомобилей, производстве комплектующих изделии для легковых и грузовых автомобилей, резинотехнических изделий, изделий из полиуретана, металлических конструкций и резинометаллический конструкций для грузовых и легковых автомобилей.

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