Суд приговорил гражданина Киргизии и Литвы к 23 годам колонии за контрабанду героина

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ТАСС, 21 сентября. Курганский областной суд приговорил гражданина Киргизии и Литвы Дархана Юсупова к 23 годам колонии строгого режима за контрабанду героина на территорию РФ, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Курганской области.
"Дархан Юсупов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Участие в преступном сообществе", "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств. Осужденному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2009 году Юсупов, являясь гражданином Киргизии и Литвы, вступил в преступное сообщество, занимавшееся поставками особо крупных партий героина в специально оборудованных тайниках из Афганистана в РФ. "В ноябре 2012 года он организовал поставку наркотических средств в РФ через Курганскую область, перевозчики были задержаны в республике Татарстан, героин весом более 174 кг изъят", - отмечается в сообщении.
В августе 2013 года Юсупов был задержан в Казахстане и приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, связанных с поставками героина в Казахстан общим весом более 300 кг. "Осужденный в августе 2016 года был передан российской стороне для уголовного преследования в рамках международного сотрудничества", - уточняется в сообщении прокуратуры.