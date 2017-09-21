Около 1,2 тыс. жителей Кургана остались без воды из-за аварии на водопроводе

ТАСС, 21 сентября. Порядка 1,2 тыс. жителей пяти многоквартирных домов в Кургане остались без водоснабжения в результате аварии на водопроводе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Авария на водопроводе диаметром 100 мм произошла по улице Карла Маркса в Кургане. В результате без водоснабжения остались пять многоквартирных домов, порядка 1,2 тыс. жителей города", - уточнили в компании.