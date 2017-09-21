Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 1,2 тыс. жителей Кургана остались без воды из-за аварии на водопроводе

Новости Урала
21 сентября, 11:26 UTC+3 ТАСС

Авария на водопроводе диаметром 100 мм произошла по улице Карла Маркса

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Порядка 1,2 тыс. жителей пяти многоквартирных домов в Кургане остались без водоснабжения в результате аварии на водопроводе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Авария на водопроводе диаметром 100 мм произошла по улице Карла Маркса в Кургане. В результате без водоснабжения остались пять многоквартирных домов, порядка 1,2 тыс. жителей города", - уточнили в компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
9
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции
Администрация Екатеринбурга во время эвакуации
7
Администрация Екатеринбурга эвакуирована из-за сообщения о минировании
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
4
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
5
Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама