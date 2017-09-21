Тюменские ученые создадут подвесной 3D-принтер, способный печатать предметы любых размеров

ТАСС, 21 сентября. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) приступили к разработке 3D-принтера, который сможет печатать предметы практически неограниченных размеров. Для этого устройство будут подвешивать к потолку ограниченного стенами пространства и фиксировать с помощью тросов, сообщил в четверг ТАСС инженер Центра научного творчества и робототехники ("Фаблаб") ТюмГУ Валерий Сэрпива.

"Такая разработка уникальна, ее нигде в продаже нет. Одним из преимуществ нашей разработки является безразмерность, то есть можно использовать любое помещение в качестве рамы, так как принтер крепится к потолку и стенам, в которой будут печататься предметы любого размера. В качестве пространства для работы можно выбрать комнату или отдельный ангар", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также планируется разработка специального средства, которое позволит уменьшить затраты на производство. "Таким образом, принтер позволит печатать большие детали с использованием более дешевого материала. Материалом для печати может стать либо обычная пластиковая тара, либо вторичное сырье. Использовать принтер планируется в архитектуре и дизайне, например, для печати мебели", - подчеркнул Сэрпива.

Также он отметил, что к разработке инновационного устройства планируют подключить коллег из Швеции. "Они тоже занимаются подобной разработкой. Мы хотим объединить усилия и сделать этот проект", - уточнил собеседник агентства, отметив, что для выпуска опытного образца потребуется около полугода.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Фаблаб" ТюмГУ работают над реализацией ряда проектов в области аддитивных технологий. Так, к примеру, на основе томографических снимков они создают трехмерные модели проблемной области пациентов и печатают их на 3D-принтере. Модели, выполненные из пластика, служат врачам для предоперационного изучения, планирования операции и изготовления имплантов.