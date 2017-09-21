Тюменский бизнесмен пойдет под суд по делу о присвоении денег дольщиков

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ТАСС, 21 сентября. Руководитель двух коммерческих фирм в Тобольске (Тюменская область) предстанет перед судом по делу о присвоении более 34 млн рублей, в том числе почти 16 млн рублей у участников долевого строительства жилья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокуратура Тобольска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО "Гранд". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств", "Злоупотребление полномочиями", "Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - сообщила пресс-служба.
Сообщается, что с февраля 2014 года по март 2015 года обвиняемый являлся учредителем и гендиректором ООО "Стройсервис - Инвест" и собрал деньги с дольщиков на возведение в Тобольске многоквартирного дома, разрешения на строительство которого его фирма не имела. "Он заключил с девятью гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и похитил у них денежные средства. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 15,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что, будучи уже гендиректором управляющей компании ООО "Гранд", обвиняемый с января 2015 года по октябрь 2016 года похитил более 18,7 млн рублей, поступивших от граждан на расчетный счет управляющей компании и предназначенных для оплаты за поставленные энергоресурсы.
"Материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе.