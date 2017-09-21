Владельцы свалки на Урале, где свердловчане приковали себя наручниками, будут оштрафованы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Владельцы несанкционированной свалки в Свердловской области, возле которой экологические активисты приковали себя наручниками, будут оштрафованы за незаконное складирование твердых бытовых отходов. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками у въезда возле свалки, которая закрыта по суду, но, несмотря на это, по словам митингующих, продолжала принимать мусор.

"Мы в среду с представителями свердловского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выезжали на свалку. Грузовиков с мусором мы не видели, но на свалке дымил мусор. Свалка несанкционированная, и ее владельцы будут привлечены к административной ответственности", - сказал Свалов.

Он добавил, что в четверг направит документы по свалке в региональные Министерства природных ресурсов и экологии, энергетики и ЖКХ, а также в областное управление Росприроднадзора и свердловскую природоохранную прокуратуру. "В документах мы требуем, чтобы ведомства обязали владельцев несанкционированной свалки разработать проект рекультивации земель, а также чтобы была проведена экологическая экспертиза. Также в них мы требуем соблюдения более жесткого контроля за данной территорией", - уточнил Свалов.

По словам эксперта регионального отделения ОНФ Ильи Ковтуна, арендует землю, на которой расположена несанкционированная свалка, московская фирма.

"По их словам, они не в курсе, что здесь происходит, но в ОНФ этой информации не верят. Они не могли не знать, что происходит на их участке, ведь видно, что это многолетнее захламление. Мусора здесь довольно много. На вывоз и рекультивацию потребуется много времени", - сказал журналистам Ковтун, добавив, что у подрядчика есть время до 1 декабря заняться рекультивацией.