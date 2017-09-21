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Около 30 тыс. жителей Аши остались без света

Новости Урала
21 сентября, 14:58 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, сентября. /ТАСС

Аварию устраняют

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Технологическое нарушение в четверг днем оставило без электричества порядка 30 тыс. жителей части города Аша Челябинской области. Энергетики работают над устранением аварии, сообщает пресс- служба филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

"Сегодня в 14:21 (12:21 мск) произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ "Амет - Симская-1 и 2ц". В результате обесточенными оказались одна подстанция (ПС) 35 кВ "Зареченская" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" и четыре потребительские подстанции: ПС 110 кВ "Аша-Т", "Миньяр-Т", ПС 35 кВ "Подземхранилище", "АХЗ". Без электроснабжения остались порядка 30 тыс. жителей части города Аша Челябинской области. Персонал Златоустовских электрических сетей немедленно прибыл на место, проводятся осмотры энергооборудования, организован процесс оперативных переключений для восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Причина, по которой произошел сбой, устанавливается. Налажено взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой. Ситуация находится на полном контроле специалистов ОАО "МРСК Урала", отметили в пресс-службе.

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