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В Челябинске протестируют китайский электробус

Новости Урала
21 сентября, 15:35 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Власти региона обратили внимание на электробусы, так как стремятся снизить уровень загрязнения воздуха

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Власти Челябинской области договорились с руководством китайской компании Yutong Hongkong International Limited о тестовой эксплуатации на улицах Челябинска электробуса Yutong, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Эксперимент позволит понять, возможна ли эксплуатация этих машин в условиях уральского климата.

"Глава региона провел рабочую встречу с представителем китайской компании Yutong Hongkong International Limited Евгением Женгом. Во время переговоров стороны договорились об организации опытной эксплуатации в Челябинске электробуса марки Yutong. По результатам опытной эксплуатации мы поймем, есть ли возможность использовать данную технику в наших климатических условиях", - сказал собеседник агентства.

Федечкин не назвал сроков проведения эксперимента. По его словам, количество электробусов, которые регион может закупить у китайских производителей, будет определено по итогам испытаний.

Пресс-секретарь губернатора подчеркнул, что власти региона обратили внимание на электробусы, так как стремятся снизить уровень загрязнения воздуха.

В Челябинске, население которого превышает 1 млн человек, периодически возникают неблагоприятные погодные условия, в частности, слабый ветер, силы которого недостаточно для рассеивания вредных примесей. Это приводит к тому, что люди жалуются на неприятный запах в воздухе, загазованность. Надзорные органы ранее выявляли в городском воздухе превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода, фенола, сероводорода, формальдегида и других вредных веществ.

Yutong Hongkong International Limited - китайская компания, которая занимается производством электробусов и автобусов на газомоторном топливе. Электробус - транспортное средство на электрической тяге, способное ездить как в автономном режиме, так и в режиме троллейбуса.

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