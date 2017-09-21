Энергетики восстановили электроснабжение Аши

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетики "Челябэнерго" восстановили электроснабжение потребителей города Аша Челябинской области. По уточненным данным, ранее в четверг из-за технологического нарушения там остались без света 17,9 тыс. жителей, сообщает пресс-служба филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

"Сегодня днем было зафиксировано технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи 110 кВ "Амет - Симская-1 и 2ц". В результате обесточенными оказались одна подстанция (ПС) 35 кВ "Зареченская" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" и четыре потребительские подстанции: ПС 110 кВ "Аша-Т", "Миньяр-Т", ПС 35 кВ "Подземхранилище", "АХЗ". Без электроснабжения, по уточненным данным, оставались 17 тыс. 973 жителя части города Аша Челябинской области. После ряда оперативных действий в 17:39 местного времени (15:39 мск) электроснабжение потребителей было восстановлено по временной схеме в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго", причиной технологического сбоя стали действия лесорубов: энергетики обнаружили спиленное дерево на проводах. Отмечается, что нарушители, устроившие несанкционированную рубку леса, с места происшествия скрылись.