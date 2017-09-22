Тюменский вуз договорился с вьетнамским о совместных проектах в области нефтегазового дела

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тюменский индустриальный университет (ТИУ), который является опорным вузом в регионе, договорился с Вьетнамским институтом нефти о реализации совместных проектов в области нефтегазового дела. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"Подписано соглашение о сотрудничестве между университетом и Вьетнамским институтом нефти. Документ подписали и. о. ректора опорного вуза Вероника Ефремова и директор института нефти Нгуен Хонг Минх. Соглашение подписано с целью осуществления взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования и научных исследований в области нефтегазового дела и смежных отраслей", - пояснили в пресс-службе.

По словам Минха, в дальнейшем российские ученые в рамках договоренностей будут приглашены в институт для проведения лекционных занятий и обмена опытом. "С представителями инновационной компании, которая входит в состав ТИУ, у нас состоялся продуктивный разговор, мы познакомились с ее инновационной политикой. Мы хотели бы пригласить ее специалистов к нам и позаимствовать технологии, которые эта компания разрабатывает здесь в рамках программы опорного вуза. Уверен, эти маленькие шаги потом перерастут в большое плодотворное сотрудничество", - цитирует пресс-служба слова директора Вьетнамского института нефти.

В настоящее время в ТИУ расположен научно-исследовательский проектный институт (НИПИ "Нефтегазпроект"), который оказывает услуги по разработке проектов комплексного обустройства месторождений нефти и газа, нефтебаз и нефтехимических заводов, в том числе объектов, которые находятся в арктической зоне.

Так, ранее сообщалось, что инженеры НИПИ разрабатывают экологически безопасную технологию утилизации и переработки отходов бурения на территории Ямало-Ненецкого, Ханты- Мансийского автономных округов и Тюменской области. Цель ученых - разработка технологии утилизации и переработки отходов бурения, результат которой - техногенный грунт, предназначенный для формирования почвоподобной среды, пригодной для рекультивации нарушенных земель.

Кроме того, в институте работают над созданием комплексной технологии мониторинга объектов в Арктике. Суть инновационного подхода заключается в объединении нескольких видов мониторинга - геодинамического, геокриологического, геотехнического и мониторинга опасных ситуаций - в один процесс.