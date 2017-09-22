Сотрудница полиции из Челябинска выиграла чемпионат МВД РФ по многоборью среди кинологов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудница главного управления МВД по Челябинской области Татьяна Луженкова стала лучшей на чемпионате МВД России по многоборью кинологов, который завершился в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"По совокупности набранных очков "золото" взяла... Луженкова из ГУ МВД России по Челябинской области со своей служебно-розыскной собакой Торой, "серебро" досталось Руслану Родыгину из УМВД России по Кировской области, "бронза" - Светлане Боженовой из ГУ МВД России по Свердловской области. Среди команд, разбитых на две группы, победителями стали челябинские и кировские кинологи", - сказал Горелых.

На чемпионате МВД РФ служебно-розыскные собаки искали наркотики, предотвращали провоз взрывчатых веществ и раскрывали преступления условных злоумышленников. Следующий чемпионат МВД по многоборью кинологов состоится в 2018 году в Вологодской области.