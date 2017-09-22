УГМК начала всероссийский проект по развитию инженерных талантов у школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Образовательный форум с участием педагогов и экспертов в промышленности из регионов РФ, который в пятницу открылся в Техническом университете Уральской горно-металлургической компании (УГМК), дал старт всероссийскому проекту по развитию инженерных талантов у школьников - "Инженериада УГМК". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Технический университет УГМК собрал школьников, студентов, педагогов и инженеров на общий образовательный форум. В течение трех дней им предстоит научится действовать сообща, чтобы затем создать команды для участия в открытом научно-техническом конкурсе "Инженериада УГМК", итоги которого подведут весной. По условиям конкурса их совместные проекты должны быть связаны с реальным производством или городом, который представляет школьник", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что форум продлится до 24 сентября, в нем примут участие 44 старшеклассника, 45 педагогов из разных российских городов, а также 57 экспертов, представляющих 24 предприятия УГМК.

"Основная задача форума - создать алгоритм взаимодействия "педагог - школьник - наставник". За три дня школьники совместно со сверстниками реализуют мини-проекты, изучив основные этапы их жизненного цикла: от идеи до испытаний и внедрений. А эксперты помогут им сделать проекты актуальными для развития промышленности. Это позволит школьникам эффективнее работать над большими проектами, которые будут участвовать в конкурсе", - пояснили там.

Ранее сообщалось, что проект предполагает создание специализированной образовательной среды для формирования и развития инженерного мышления у одаренных детей. Конкурс, в котором могут участвовать дети до 18 лет, будет состоять из трех этапов: на первом, подготовительном, будут сформированы команды и определены задания от предприятий. На втором этапе эксперты Технического университета УГМК познакомятся с проектами и сформулируют рекомендации группам. В третьем туре проекты будут дорабатываться с кураторами на предприятиях УГМК для презентации в марте 2018 года.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Технический университет УГМК - это корпоративный инженерный вуз, не имеющий аналогов в своем сегменте. Открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.