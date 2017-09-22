В Курганской области горит полигон ТБО на площади около 1 тыс. кв. м

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полигон ТБО "Шуховский", который находится в 25 километрах от Кургана, горит на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. На данный момент пожар локализован, сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе городской администрации.
"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании на полигоне ТБО "Шуховский". Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. В тушении задействовано три единицы пожарной техники. Пожар локализован, ситуация находится на контроле", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что жителям Кургана ничего не угрожает.