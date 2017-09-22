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Уральский вуз договорился о совместных проектах с Национальной академией наук Киргизии

Новости Урала
22 сентября, 12:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, сентября. /ТАСС

Уральские и киргизские ученые проведут совместные научные исследования в сфере биотехнологий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского аграрного университета (Екатеринбург) будут проводить исследования в сфере биотехнологий совместно со специалистами Института биотехнологий Национальной академии наук Киргизии. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщили в пятницу пресс-службе уральского вуза.

"Представители обеих сторон провели ряд деловых встреч, в результате которых пришли к мнению о возможном деловом сотрудничестве. Согласно договору, уральские и киргизские ученые проведут совместные научные исследования в сфере биотехнологий, в частности, по вопросу развития и внедрения методов генетического анализа в селекции сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о реализации совместных проектов в рамках подготовки специалистов, включая переподготовку и повышение квалификации, разработку учебно- методических рекомендаций.

Сообщается о взаимном интересе российских и киргизских ученых к разработкам друг друга. "В Киргизии, к примеру, есть горные озерные хозяйства, где разводят ценные породы рыб, но не проработан должным образом вопрос научных методов оценки сельхозпродукции. Очень им интересен наш опыт создания экологического сельского хозяйства, современных методов борьбы с болезнями животных и растений. В нашем сотрудничестве я вижу огромное поле для совместной деятельности", - подчеркнул советник ректора уральского вуза Михаил Свешников, его слова приводит пресс-служба.

Ранее Уральский аграрный университет договорился о взаимодействии с Киргизским национальным аграрным университетом им. К. И. Скрябина и Киргизско-Российским славянским университетом им. Б. Н. Ельцина.

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