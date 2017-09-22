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Более 60 га земель нацпарка "Таганай" возвращены в федеральную собственность

Новости Урала
22 сентября, 13:09 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 22, сентября. /ТАСС

Ранее земли были незаконно включены в границы Златоуста

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Скалы на вершине Большого Таганая

Скалы на вершине Большого Таганая

© Валерий Бушухин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд удовлетворил иск прокурора области Александра Кондратьева о возвращении в собственность Российской Федерации более 60 га земель национального парка "Таганай", которые ранее были незаконно включены в границы города Златоуста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Челябинский областной суд признал недействующим решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа о включении в земли Златоуста восьми участков национального парка "Таганай" общей площадью свыше 60 га. Земли возвращены в собственность государственного лесного фонда. Иск был предъявлен прокурором области Александром Кондратьевым", - уточнила ТАСС старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В сообщении прокуратуры говорится, что Собрание депутатов Златоуста поменяло статус земель в марте 2007 года. При этом необходимые согласования получены не были. Факт выявили во время прокурорской проверки в 2016 году.

Национальный парк Таганай находится в районе Таганайского горного узла, севернее города Златоуста Челябинской области. Через парк проходит географическая граница Европы и Азии. Общая площадь парка составляет 56,8 тыс. га.

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