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СК проведет проверку после изъятия детей у жительницы Урала, удалившей молочные железы

Новости Урала
22 сентября, 13:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, сентября. /ТАСС

При подготовке к операции женщина вела блог, в котором от имени выдуманного трансгендера описывала переживания человека, принявшего решение о смене пола

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи проверят действия сотрудников органов опеки, изъявших приемных детей у жительницы Свердловской области, которая удалила молочные железы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным СМИ, органы опеки изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга якобы из-за того, что она перенесла операцию по удалению груди. При этом при подготовке к операции женщина вела блог, в котором от имени выдуманного трансгендера описывала переживания человека, принявшего решение о смене пола. О намерении изучить обстоятельства изъятия детей в четверг сообщила также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области организована доследственная проверка относительно правомерности действий органов опеки по изъятию двух приемных детей у местной жительницы. Не вторгаясь в компетенцию органов опеки и суда, следствие внимательно проанализирует ситуацию с изъятием детей. По итогам органами СК будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее районный суд, куда обратилась женщина, отказался вернуть ее детей. Сообщалось, что решение суда женщина намерена обжаловать в вышестоящих инстанциях.

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