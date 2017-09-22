Пожар на полигоне ТБО в Курганской области площадью около 1 тыс. кв. м потушен

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью порядка 1 тыс. квадратных метров на полигоне ТБО "Шуховский" в 25 километрах от Кургана потушен, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Пожар потушен", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на полигоне поступило в пятницу утром. В тушении было задействовано три единицы пожарной техники. Опасности для жизни и здоровья жителей Кургана нет.