Пожар на полигоне ТБО в Курганской области площадью около 1 тыс. кв. м потушен

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью порядка 1 тыс. квадратных метров на полигоне ТБО "Шуховский" в 25 километрах от Кургана потушен, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"Пожар потушен", - отметили в пресс-службе.
Сообщение о возгорании на полигоне поступило в пятницу утром. В тушении было задействовано три единицы пожарной техники. Опасности для жизни и здоровья жителей Кургана нет.