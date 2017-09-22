Три региона Урала договорились о совместном продвижении туров по памятным местам Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Свердловская и Тюменская области, а также Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению туров, связанных с семьей последнего российского императора Николая II. Екатеринбург, Алапаевск, Пермь, Тобольск и Тюмень станут частью нового проекта "Императорский маршрут", который реализует Минкультуры РФ к 100-летию гибели царской семьи, сообщила в пятницу директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

"В Москве прошла презентация нового проекта "Императорский маршрут" - по местам, связанным с семьей Николая II. Тогда между центрами развития туризма трех регионов - Пермского края, Свердловской области и Тюменской области, было подписано соглашение о содействии в развитии паломнических туров и маршрутов. Первым нашим совместным мероприятием станет участие в марте 2018 года в международной выставке "Интурмаркет", где мы представим объединенный стенд", - сказала Туканова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

По ее словам, уральская часть "Императорского маршрута" будет включать посещение Екатеринбурга, Алапаевска и Верхотурья. "Наши региональные турпродукты, посвященные памяти царской семьи, уже созданы, работают продолжительное время и готовы войти в федеральный проект. Около десяти наших турмаршрутов принимают иностранные группы, в том числе и знаменитый "Царский поезд", который проходит по Транссибу, он останавливается в Екатеринбурге. Кроме этого, два года действует тур "Из духовной столицы Сибири в духовный центр Урала", этим занимаются туроператоры из Тобольска", - пояснила Туканова.

По ее прогнозу, подключение регионов к проекту "Императорский маршрут" повысит поток туристов на 20%. "Наших возможностей, в том числе финансовых, административных, не хватает на продвижение таких турпродуктов на российском, международном уровне. В этом нам поможет Министерство культуры РФ, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество и Ассоциация туроператоров России", - отметила Туканова.

В октябре православные места Екатеринбурга посетят 500 детей из разных городов России. "Наш тур включен в перечень маршрутов национальной программы развития детского туризма "Моя Россия". Мы стали третьим городом после Москвы и Санкт- Петербурга, который присоединился к этому проекту. Это очень важно, ведь на презентации в Москве (замминистра культуры РФ) Алла Манилова отметила, что главными участниками проекта должны стать дети", - уточнила Туканова.

Новые проекты

До конца 2017 года Центр развития туризма Свердловской области совместно с Екатеринбургской епархией разработают и новые предложения для туристов и паломников. "Мы презентуем путеводитель по православным местам и памятным местам царской семьи Среднего Урала. Для этого мы провели целый конкурс паломнических экскурсий среди свердловчан, поступило много заявок, лучшие из них будут опубликованы в путеводителе", - уточнила Туканова.

По словам викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения, в настоящее время разрабатывается аудиогид для посещения Верхотурья, где в 1913 году к 300-летию дома Романовых был построен Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря. Там сейчас находятся мощи святого праведного Симеона Верхотурского.

"Кроме того, в будущем году будет запущен пешеходный маршрут "Святая линия". Он объединит Екатеринбург, Алапаевск и Верхотурье, будет аудиовизуальным, на трех языках - русском, английском и китайском", - добавила Туканова.

Презентация нового национального туристического проекта "Императорский маршрут" прошла 19 сентября в Москве в рамках выставки "Отдых - 2017". Маршрут реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Первым этапом проекта станет "Маршрут памяти императорской семьи - 2018", который пройдет по городам, где в годы революции пострадали члены царской семьи и их окружения - Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень.