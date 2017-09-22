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Более тысячи фотографов собрались в Челябинске на международном фестивале

Новости Урала
22 сентября, 15:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Главным событием фестиваля станет конкурс фотографии "Экология Южного Урала", приуроченный к Году экологии в России

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Международный фотофестиваль стартовал в пятницу в Челябинске открытием шести фотовыставок. На него приехали более тысячи фотографов из России, Азербайджана и Чехии, сообщила ТАСС пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

"Сегодня в Челябинске, в историческом музее, стартовал международный фотофестиваль. На него съехались более тысячи фотографов из Челябинской области, Москвы, Санкт-Петерубрга, Кургана, Башкирии, а также из Азербайджана и Чехии. В рамках фестиваля уже открыты и работают шесть выставок современной и исторической художественной и репортажной фотографии", - сказала собеседница агентства.

По данным областного Минкультуры, главным событием фестиваля станет конкурс фотографии "Экология Южного Урала", приуроченный к Году экологии в России. Лучшие снимки отберут эксперты международного уровня, в числе которых главный редактор журнала Revue Fotografie в 1971-1977 гг. Даниэла Мразкова (Чехия); руководитель службы новостей издательского дома "Коммерсантъ" Павел Кассин (Москва); известный фотограф из Санкт-Петербурга Александр Петросян.

"Кроме того, на фотофестивале проходят мастер-классы, творческие встречи, семинары", - добавила Олиферчук. Фестиваль продлится три дня.

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