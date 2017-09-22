Челябинскую область посетило на 15% меньше туристов из-за холодной погоды

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Количество туристов, приехавших в Челябинскую область из других регионов России в 2017 г., относительно прошлого года уменьшилось примерно на 10-15%. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.

"Внутренний турпоток в Челябинской области составляет порядка 2 млн человек в год (туристы из других регионов России - прим. ТАСС). По итогам прошлого года этот показатель прирос примерно на 30%. По итогам нынешнего года мы прогнозируем рост на уровне 10-15%", - сказал министр.

По словам Бетехтина, показатель уменьшился во многом из- за погоды. "Этим летом в Челябинской области держалась холодная погода, а в 2016 году, когда она была другая, на озерах просто яблоку было негде упасть", - отметил он.

Для того, чтобы обеспечить рост турпотока, власти Челябинской области помогают решать проблемы инвесторам, готовым вкладывать в развитие туристической инфраструктуры. "У губернатора регулярно проходят межведомственные советы, в которых участвуют все профильные министры. На них туробъекты рассматриваются с точки зрения содействия в улучшении инфраструктуры. Например, сейчас мы ищем решение проблем, которые позволят инвестору развить объект, который называется "Европа - Азия" и стоит на территории села Миасское", - сказал Бетехтин.

Туристический потенциал

По данным Министерства культуры Челябинской области, в регионе есть порядка 3 тыс. озер с общей протяженностью берега больше всего Черноморского побережья Краснодарского края. На озерах летом каждый год работает около 340 оборудованных пляжей. На побережье наиболее популярных озер - Кисегач, Увильды, Сунгуль, Тургояк - находятся санатории и здравницы.

В областном краеведческом музее в Челябинске под стеклянным защитным колпаком располагается метеорит, упавший в феврале 2013 года в озеро Чебаркуль. В городе Миасс есть музей Ильменского заповедника, где можно увидеть одну из самых больших коллекций минералов в стране, чучела редких животных и коллекции насекомых.

На озере Тургояк есть остров Веры, где туристы могут посмотреть на загадочные мегалитические сооружения, состоящие из больших каменных блоков, соединенных без применения цемента и известкового раствора.

На юге Челябинской области находится музей-заповедник Аркаим. Это один из самых значительных туристических брендов Южного Урала. На территории комплекса туристы летом могут посмотреть на раскопки древнего городища эпохи бронзы, на реконструированные поселения эпохи каменного века, казачью усадьбу, ветряную мельницу. Там же работают экспозиции находок, сделанных в Аркаиме.

Любители активного зимнего отдыха могут найти в Челябинской области 16 горнолыжных центров. По данным регионального Министерства культуры, они предлагают туристам более 50 различных по сложности склонов с освещением, подъемниками и прокатом оборудования. Наиболее известными курортами для отдыха можно назвать центры "Солнечная долина" (в 12 км от города Миасс) и "Абзаково" (в 60 км от Магнитогорска).