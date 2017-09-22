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В ХМАО создадут модельный центр дополнительного образования совместно с ВШЭ

Новости Урала
22 сентября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Учреждение появится на базе Сургутского государственного университета

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Модельный центр дополнительного образования совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) создадут в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). Об этом в пятницу сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В Югре на базе Сургутского государственного университета создадут Региональный модельный центр дополнительного образования. Такое решение принято на заседании правительства округа, прошедшего под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина. В центре будет предоставляться организационная, информационная, методическая поддержка. Кроме того, центр будет заниматься профподготовкой специалистов, работающих с детьми", - говорится в сообщении.

Этот проект будет реализован правительством в партнерстве с Высшей школой экономики. "Он направлен на обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения развития системы дополнительного образования детей в Югре. Как вы знаете, эта сфера растет опережающими темпами, в том числе благодаря нашему сотрудничеству с Агентством стратегических инициатив (АСИ), внедрению таких передовых практик как индивидуальные сертификаты на дополнительное образование детей", - приводит департамент слова Геннадия Бухтина.

По его словам, важно, чтобы доступ к разрабатываемым методикам могли получить все образовательные учреждения Югры, чтобы центр обеспечил синхронизацию применяемых в регионе учебных программ с общемировыми трендами развития дополнительного образования.

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