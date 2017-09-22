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Экс-воспитанник спецшколы в Югре предстанет перед судом за истязания детей

Новости Урала
22 сентября, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

17-летний юноша обвиняется в истязаниях, вымогательстве и совершении преступлений против половой неприкосновенности

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший воспитанник спецшколы в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югры) предстанет перед судом за истязания других воспитанников, вымогательство у них денег и преступления против половой неприкосновенности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши, ранее являвшегося воспитанником специальной учебно-воспитательной школы № 2. Он обвиняется в истязаниях, вымогательстве и совершении преступлений против половой неприкосновенности - всего юноше инкриминируется 15 эпизодов преступной деятельности, в том числе особо тяжких преступлений. Потерпевшими по уголовному делу признаны девять несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в разные периоды 2016 и 2017 года систематически избивал других воспитанников учреждения, вымогал у них деньги. В январе 2017 года, находясь в душевой, он облил ноги одного из воспитанников горячей водой, причинив ему термический ожог стоп.

В ходе следствия следователем внесено представление директору департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

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