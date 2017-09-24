Водоснабжение 16 многоквартирных домов в Екатеринбурге восстановлено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники екатеринбургского "Водоканала" восстановили холодное водоснабжение в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в воскресение в диспетчерской предприятия.

Ранее сообщалось, что утром жители 16 многоквартирных домов по улице Советской в Екатеринбурге остались без холодной воды из-за порыва трубопровода.

"Холодное водоснабжение восстановлено. Вода появилась в домах", - сообщили в диспетчерской.