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Водоснабжение 16 многоквартирных домов в Екатеринбурге восстановлено

Новости Урала
24 сентября, 16:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, сентября. /ТАСС

Утром жители домов по улице Советской остались без холодной воды из-за порыва трубопровода

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники екатеринбургского "Водоканала" восстановили холодное водоснабжение в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в воскресение в диспетчерской предприятия.

Ранее сообщалось, что утром жители 16 многоквартирных домов по улице Советской в Екатеринбурге остались без холодной воды из-за порыва трубопровода.

"Холодное водоснабжение восстановлено. Вода появилась в домах", - сообщили в диспетчерской.

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