В многоэтажном доме в Екатеринбурге произошел пожар, есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Две женщины пострадали в воскресенье в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. "Они сорвались с седьмого этажа, когда пытались спастись. Обе получили серьезные травмы, сейчас находятся в больнице", - отметили там.

По данным полиции, в квартире, где произошло возгорание, находилось четыре человека - один мужчина, две женщины и шестимесячный ребенок. "По предварительной информации, взрослые выпивали и курили, окурок упал, и произошло возгорание. Мужчина смог спасти ребенка, перебравшись вместе с ним на шестой этаж, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнили в пресс-службе, отметив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области информировали, что "сообщение о возгорании в квартире на седьмом этаже жилого девятиэтажного дома поступило в МЧС в 16:06 (14:06 мск)". "В течение 20 минут пожарные справились с огнем, площадь пожара составила 10 кв. м. Из горящей девятиэтажки эвакуировали 30 человек, из них двое - дети", - сообщили там.