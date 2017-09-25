Предприятие в ЯНАО оштрафовано на 10 млн рублей за передачу незаконного вознаграждения

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Севергазстрой" (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) оштрафовано на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение представителя администрации Надымского района ради продления банковского кредита. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
"Мировой судья признал АО "Севергазстрой" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица", и назначил ему штраф в размере 10 млн рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2014 году "Севергазстрой" для преодоления финансовых трудностей намеревалось продлить договор кредитной линии с банком, для чего требовалось передать в залог право на аренду земли, принадлежащей администрации Надымского района и находившейся в пользовании акционерного общества.
"Для обеспечения согласования передачи арендных прав в залог, заместитель генерального директора предприятия передал бывшему заместителю главы администрации района взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 19 млн рублей, после чего согласование залога было получено", - отмечается в сообщении.
Расследование по уголовному делу о получении бывшим заместителем главы администрации Надымского района взятки в особо крупном размере не окончено.