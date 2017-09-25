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Нефтегазовая выставка в Сургуте соберет компании из 10 зарубежных стран и 20 регионов РФ

Новости Урала
25 сентября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Форум "Сургут. Нефть и газ - 2017" пройдет с 27 по 29 сентября

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 120 компаний из 20 регионов России, а также представители 10 зарубежных стран примут участие в международной специализированной выставке "Сургут. Нефть и газ - 2017", которая пройдет 27-29 сентября в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили в понедельник в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"С 27 по 29 сентября в Сургуте состоится XXII международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и газ - 2017". Ежегодно самый крупный город Ханты-Мансийского автономного округа становится центром проведения проекта международного уровня, где демонстрируются высокие технологии и инновации для топливно-энергетического сектора. В этом году в выставочном проекте принимают участие порядка 120 компаний из 20 регионов России, также в мероприятии примут участие представители 10 зарубежных стран", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, системы контроля технологических параметров при бурении, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством, трубопроводная и запорная арматура, продукция нефтехимического и химического производства, технологии и оборудование для обеспечения экологической, промышленной, пожарной безопасности предприятий, спецтехника.

"Основная тема выставки - бережливое производство в нефтегазовом комплексе. Актуальность темы связана с необходимостью популяризации принципов бережливого производства, ставших сегодня ключевым условием сохранения отечественными предприятиями конкурентоспособности на рынке. В рамках выставки состоится деловая программа в формате конференций, семинаров и презентаций", - сообщили в департаменте.

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