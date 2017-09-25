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Гидротехническое сооружение у водоема на Урале, где погибла рыба, отремонтируют в 2018 г.

Новости Урала
25 сентября, 13:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Летом 2016 года региональное управление Роспотребнадзора признало воду в Черноисточинском водохранилище, которое является водозаборным для Нижнего Тагила, непригодной для питья

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© Валерия Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Черноисточинск Свердловской области планируют провести в 2018 году. В августе 2016 года его жители пожаловались на мор рыбы, а затем на плохое качество воды в водохранилище, которое расположено рядом с населенным пунктом, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев провел заседание межведомственной комиссии по реализации комплексного плана экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, являющихся источниками питьевого водоснабжения города Нижнего Тагила. В 2018 году планируется провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Черноисточинск за счет средств областного и местного бюджетов", - говорится в сообщении.

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По факту загрязнения водоема и гибели рыбы на Урале возбуждено дело

В департаменте добавили, что в августе 2016 года жители близлежащих населенных пунктов пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество питьевой воды, в результате проверки прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды.

"Прорабатывается вопрос модернизации водоочистных сооружений Черноисточинска с целью прекращения сброса в водоем. В министерство представлены три варианта, один из них - перенаправление осветленных промывных вод из шламонакопителя в реку Исток по трубопроводу диаметром 800 мм вдоль существующей береговой дамбы Черноисточинского водохранилища", - уточнили в департаменте.

В рамках реабилитации водоема в сентябре 2017 года проведено зарыбление Черноисточинского водохранилища карпом - в водоем выпустили 2,5 тыс. единиц молоди рыбы. "Также ведется работа по ограничению проезда автотранспортных средств в водоохранную зону водохранилищ", - добавили в департаменте.

О ситуации

Ранее сообщалось, что летом 2016 года региональное управление Роспотребнадзора признало воду в Черноисточинском водохранилище, которое является водозаборным для Нижнего Тагила, непригодной для питья. По данным мэрии, тогда причиной ухудшения качества воды стала жара, из-за которой наблюдалось отсутствие водообмена, а также обмеление пруда и загрязнение его органическими соединениями.

Черноисточинское водохранилище является источником питьевой воды для промышленных предприятий и населения Нижнего Тагила. Водоем имеет также культурно-оздоровительное и рекреационное значение и является ландшафтным заказником Свердловской области. Его максимальная глубина - 7 м, а общая площадь - 28,2 кв. км.

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