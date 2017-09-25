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Три человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области

Новости Урала
25 сентября, 13:58 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 25, сентября. /ТАСС

Lada Kalina выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "ВАЗ 2110"

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в понедельник утром на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что авария произошла в 08:20 по местному времени (6:20 мск) на 1815 километре автодороги.

"…Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ 2110" под управлением мужчины 1952 года рождения. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля Lada Kalina (женщина, личность которой на данный момент не установлена) погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Пассажирку "ВАЗ 2110" с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение Чебаркуля. "На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - уточняют в пресс-службе МВД.

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