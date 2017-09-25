Память особо почитаемого на Урале святого Симеона Верхотурского почтили тысячи уральцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Память особо почитаемого на Урале святого праведного Симеона Верхотурского почтили в понедельник тысячи уральцев, а также актеры духовного театра "Град" в сопровождении свердловского оркестра "B-A-C-H". Об этом в сообщил ТАСС викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

25 сентября православные отмечают день перенесения мощей праведного в 1704 году в Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь.

"Главным святым Урала является Симеон Верхотурский, тысячи людей приезжают в Верхотурье (в 300 км к северу от Екатеринбурга - прим. ТАСС), где в Крестовоздвиженском соборе почивают мощи святого. Из Екатеринбурга в Верхотурье в эти дни Свердловская железная дорога традиционно отправляет бесплатный электропоезд для паломников. В Верхотурье прошли крестный ход, богослужения, концерты, чтение жития святого в сопровождении оркестра", - сказал епископ.

Премьеру композиции "Музыка жития" в Верхотурье представил камерный оркестр "B-A-C-H", поэтесса Татьяна Горкунова и духовный театр "Град". "Поэма Горкуновой в исполнении актера Дмитрия Вершинина и музыка Петра Чайковского рассказали зрителям о житии святого праведного Симеона Верхотурского", - добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Горкунова отметила, что "соединение поэтического слова и музыки - самая древняя форма сказания о великих деяниях". "Так в Древней Руси распевное исполнение былин сопровождалось игрой на гуслях. Организаторы придумали нашему проекту удачное название, ведь если у каждого стихотворения есть своя музыка, то есть она и у каждой человеческой жизни, звучащей для потомков песней, как бы она ни называлась - легенда, поэма или житие", - уточнила поэтесса.

В Верхотурском уезде у камня, где по преданию Симеон Верхотурский ловил рыбу, развернулась традиционная ярмарка. "Кроме того, в здании поварни-караульни Верхотурского кремля - единственного из сохранившихся на Среднем Урале, духовный театр представил премьеру спектакля "Старики" по фантазии драматурга Николая Коляды по повести Гоголя "Старосветские помещики", - добавили в епархии.

Симеон Верхотурский

Святой праведный Симеон Верхотурский жил в XVII веке, он был дворянином, но оставил все имущество и поселился в сибирской глуши. В беседах просвещал местных жителей, прививая им неискаженные суевериями представления о Боге и православной вере, шил крестьянам шубы, беря за свою работу только еду и ночлег. Скончался в 1642 году, был погребен в селе Меркушино.

"Полвека спустя гроб с телом праведника чудесным образом оказался на поверхности, так были обретены его нетленные мощи. 25 сентября 1704 года мощи праведного Симеона Верхотурского были торжественно перенесены в Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь. Сегодня они хранятся в Крестовоздвиженском соборе, который был построен к празднованию 300-летия дома Романовых и ожидаемому, но несостоявшемуся приезду царя Николая II в 1913 году", - отметили в епархии.