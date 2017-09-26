Около 3 тыс. военнослужащих подняты по тревоге на Южном Урале в ходе учений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 3 тысяч военнослужащих 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в рамках двусторонних полковых тактических учений, стартовавших во вторник в Челябинской области. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Военнослужащие 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области подняты по тревоге в рамках двусторонних полковых тактических учений. На первом этапе подразделения отработали мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, где развернули систему управления, организовали всестороннее обеспечение. Задействовано около 3 тыс. военнослужащих, свыше 800 единиц техники", - отметил Рощупкин.

В ходе финального этапа двусторонних учений танковые полки отработают нанесение огневого поражения по условному противнику в маневренной обороне, а также ведение рейдовых и обходящих действий в наступлении. "Особое внимание будет уделено выполнению задач в составе разведывательно-огневых контуров с применением разведывательной авиации и беспилотных летательных аппаратов. Учения завершатся 29 сентября", - пояснил полковник.