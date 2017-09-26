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"Уралвагонзавод" досрочно выполнил гособоронзаказ по поставке специальных пожарных машин

Новости Урала
26 сентября, 8:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, сентября. /ТАСС

За два года в Минобороны РФ поступило 12 таких машин, созданных с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ, входит в "Ростех") досрочно выполнила гособоронзаказ (ГОЗ) по поставке специальных пожарных машин (СПМ), созданных с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. За два года в Минобороны РФ поступило 12 таких машин, последняя ушла заказчику двумя месяцами ранее запланированного срока, сообщает пресс-служба УВЗ.

"УВЗ досрочно завершил ГОЗ по поставке специальных пожарных машин. Всего за два года в Минобороны РФ поступило 12 СПМ, последняя ушла к заказчику на этой неделе, на два месяца раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Пожарная машина, разработанная и произведенная предприятием "Омсктрансмаш" (входит в состав УВЗ), создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. "Машина предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях. Масса машины не превышает 60 тонн, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров. СПМ применяется исключительно в мирных целях", - отмечается в сообщении.

Серийно СПМ начали производить с 2016 года.

"В мире сегодня не существует аналогов СПМ. Ее особенностью является наличие бронированной кабины, что позволяет обеспечить безопасность экипажа при работе во взрывоопасных зонах, например, при пожарах на складах боеприпасов. А также запас воды и огнегасящих веществ - 25 кубических метров, такой объем не вмещает ни одна другая пожарная машина", - приводит пресс-служба слова главного конструктора по опытным разработкам спецтехники и гражданской продукции "Омсктрансмаша" Бориса Еременко.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".

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