В Тюмени запущен Центр инновационных технологий для реализации студенческих стартапов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центр инновационных технологий для создания и реализации студенческих стартапов запустили на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"В университете состоялась презентация Центра инновационных технологий. Это площадка, которая позволит студентам, обучаясь в вузе, сформировать бизнес-идеи и создать свое собственное дело. Результаты работы Центра будут реализованы через Студенческую инновационную платформу (СИП) - стратегический проект ТИУ в рамках программы развития опорного вуза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принять участие в проекте могут бакалавры, магистранты и аспиранты любых направлений подготовки. "Акцентами в бизнес-проектах должны стать IT-технологии. Эксперты Центра помогут структурировать идею, расскажут, есть ли конкуренты на рынке, подскажут, как составить бизнес-план, распределить денежные потоки", - уточнили в вузе.

По словам руководителя Центра, заведующего кафедрой бизнес-информатики и математики ТИУ Олега Барбакова, новая площадка будет интересна не только студентам, но и партнерам.

"Недавно в нашем вузе открылась лаборатория системного анализа и программирования, необходимая для создания научно- технических и практико-ориентированных проектов с отраслевыми партнерами, и это только первый шаг. Центр инновационных технологий предоставляет студентам массу возможностей для саморазвития", - приводит пресс-служба слова Барбакова.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.