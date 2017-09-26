Прокуратура направила в суд дело ОПГ, похитившей на Урале недвижимость на 355 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области направила в Копейский городской суд уголовное дело пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), которая похитила 21 объект недвижимости общей стоимостью свыше 355 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников преступного сообщества. <...> Они предстанут перед судом за хищение имущества граждан и юридических лиц на сумму свыше 355 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Копейский городской суд", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, в 2012 году генеральный директор ООО "Копейский хлебозавод" создал преступное сообщество, вовлек в него председателя Челябинского областного третейского суда, действующего при ЗАО "Юридический центр "Советник права", начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа, а также двух юристов.

С ноября 2012 года по июль 2015 года подельники изготавливали подложные документы на объекты недвижимости и фиктивные судебные решения Челябинского областного третейского суда о праве собственности. Их предъявляли в суды общей юрисдикции, где в итоге получали исполнительные листы, на основании которых оформляли право собственности на недвижимость. Всего они завладели 21 объектом недвижимости в Челябинске, Копейске, Курганской и Оренбургской областях. Среди украденного Копейский хлебокомбинат, кинотеатр, нежилые помещения, квартиры, земельные участки.

"В добровольном порядке обвиняемыми возмещен ущерб на сумму более 299 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество двоих из них на сумму свыше 51 млн рублей", - сообщает прокуратура.