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Дело о хищении ОПГ свыше 500 млн руб. у лизинговых компаний на Урале направлено в суд

Новости Урала
26 сентября, 15:23 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, сентября. /ТАСС

Перед судом предстанут трое жителей Челябинской области и житель Уфы

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении организованной группой свыше 500 млн рублей у шести лизинговых и одной страховой компании. Об этом сообщила во вторник пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Челябинской области и одного жителя города Уфы Республики Башкортостан. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд Челябинской области", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, соучастники с июня по октябрь 2011 г. представили в лизинговые компании поддельные документы <...>, на основании которых были заключены трехсторонние договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 133 единицы несуществующей дорожной техники. В результате лизинговые компании перечислили в адрес подконтрольной злоумышленникам организации свыше 500 млн рублей. Ими обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

От действий ОПГ пострадали шесть лизинговых компаний, а также одна страховая компания, зарегистрированные в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Воронеже.

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