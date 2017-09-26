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В Свердловской области на уроке умерла школьница

Новости Урала
26 сентября, 16:27 дата обновления: 26 сентября, 17:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября./ТАСС

Ученица почувствовала недомогание во время второго урока литературы, бригада скорой медицинской помощи приехала в течение нескольких минут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября./ТАСС/. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту смерти на уроке учащейся 11 класса школы № 13 города Серова, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи со смертью 11-классницы во время урока в школе города Серова", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во вторник во время второго урока литературы ученица почувствовала недомогание. Ребенку оказывалась первая медицинская помощь в медкабинете учреждения, а также проводились реанимационные мероприятия. Со слов очевидцев, бригада скорой медицинской помощи приехала в течение нескольких минут.

"Серовская городская прокуратура проводит проверку качества и своевременности оказания медицинской помощи ребенку. Будут досконально установлены все обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена после получения результатов судмедэкспертизы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - резюмировали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону также сообщили, что по факту инцидента Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. "Сейчас следователем СКР опрашиваются очевидцы произошедшего. По имеющейся информации, причиной смерти школьницы могло стать ранее диагностированное у нее заболевание, но точные причины произошедшей трагедии будут установлены в ходе судмедэкспертизы", - пояснили в следственном управлении. 

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