Уральские сельхозпроизводители досрочно перешли на электронную ветеринарную сертификацию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября./ТАСС/. Сельхозпроизводители Свердловской области досрочно перешли на систему электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Наталья Банникова.
С 1 января 2018 года в РФ вводится обязательная ветеринарная сертификация для широкого ряда подконтрольных продуктов животного происхождения, в том числе и для молочной продукции. Она будет осуществляться в государственной информационной системе "Меркурий". Любое перемещение партии готовой продукции станет возможным только при условии оформления ветсертификата.
"Все предприятия, которые занимаются производством и переработкой животноводческой продукции в Свердловской области, зарегистрированы на 100% в системе ЭВС. Другие хозяйствующие субъекты электронной сертификации, такие как розничные торговые сети, школы и другие принимающие стороны, зарегистрированы еще не все", - сказала Банникова.
По данным ведомства, на данный момент в системе "Меркурий" зарегистрировано 18 090 хозяйствующих субъектов, функционирующих в Свердловской области, оформлено почти 1,3 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов.
Банникова уточнила, что нововведения вытеснят с рынка производителей, которые выпускают фальсифицированную продукцию.
"По итогам мониторингов могу сказать, что среди уральских производителей нет компаний, которые выпускают фальсифицированную продукцию. В ходе проверок мы также анализируем продукты, завезенные из других регионов. В ходе последних рейдов мы выявили, что у семи из семи продуктов из других субъектов РФ имеются признаки фальсификата. С помощью введения ЭВС такие предприятия просто уйдут с рынка", - сказала она.