Войска РХБЗ подняты по тревоге для ликвидации учебной "техногенной аварии" под Курганом

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пять воинских частей, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири, подняты по учебной тревоге для ликвидации последствий условной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области. Об этом в среду сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"В рамках учений пять воинских частей на Урале, в Поволжье и Сибири подняты по учебной тревоге, чтобы ликвидировать последствия "аварии" на заводе по переработке химоружия в Курганской области. По замыслу межведомственных учений, специалистам радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты поставлена задача совершить марши в район выполнения задач. На месте им предстоит организовать взаимодействие с силовыми структурами региона, оценить обстановку, выполнить дегазацию источников химической опасности, провести обеззараживание местности и спецобработку "пострадавших", - отметил он.
Как добавил Рощупкин, Центральный военный округ направил на учения более 500 человек и свыше 100 единиц военной техники. "В том числе вертолеты армейской авиации, машины радиационной и химической разведки РХМ-6, машины спецобработки АРС-14КМ, автомобильные лаборатории АЛ-4, универсальные станции специальной обработки УССО", - уточнил полковник.